Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag gefragt

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 52,50 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 52,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 52,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 199.353 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 1,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,25 EUR am 05.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,053 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 40,96 EUR.

Am 13.11.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -1,04 EUR je Aktie generiert. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,697 EUR je Siemens Energy-Aktie.

