Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Kurseinbußen

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 07.06.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 18,62 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,46 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,47 EUR. Zuletzt wechselten 342.654 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.07.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 15,07 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,52 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,68 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 6.582,00 EUR gegenüber 6.484,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 08.08.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 02.08.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,978 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

