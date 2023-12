Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens Energy

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 11,58 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 11,58 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,48 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 2.109.995 Stück.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 114,34 Prozent. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 44,69 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,06 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,04 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.180,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 05.02.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,132 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

