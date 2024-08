Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,2 Prozent auf 23,37 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 23,37 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 22,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.158.358 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 27,91 EUR markierte der Titel am 11.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 72,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,061 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,29 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -3,42 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8,80 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Energy am 13.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.08.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,435 EUR je Aktie.

