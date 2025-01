Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 50,44 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,8 Prozent auf 50,44 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 50,24 EUR. Bei 52,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.410.749 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 07.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,26 EUR. Gewinne von 9,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,053 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,88 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Siemens Energy am 12.02.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 11.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,745 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

