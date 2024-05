Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Freitagvormittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 25,37 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 25,37 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 25,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,22 EUR. Bisher wurden heute 111.512 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 25,84 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 1,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 74,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,060 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 22,70 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,26 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,28 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,03 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,174 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

