Siemens Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 36,05 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 36,05 EUR ab. Bei 35,78 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,18 EUR. Zuletzt wechselten 486.687 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,85 EUR erreichte der Titel am 17.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,22 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 82,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,063 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,20 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 07.08.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Energy am 13.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,344 EUR im Jahr 2024 aus.

