Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 33,35 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 33,35 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,36 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,23 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.407.749 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2024 bei 33,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 0,03 Prozent Luft nach oben. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 420,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,66 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.08.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,42 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,503 EUR je Siemens Energy-Aktie.

