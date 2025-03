Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Verlusten

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 59,46 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 59,46 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 57,78 EUR. Bei 59,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.146.855 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2025 bei 64,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2024 (16,06 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,080 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,50 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Siemens Energy die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,837 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

