Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 23,97 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.017 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.05.2023 markierte das Papier bei 24,59 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 2,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,56 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.02.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.064,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.582,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siemens Energy am 07.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 05.08.2024 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,079 EUR je Siemens Energy-Aktie.

