Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 27.06.2022 16:22:00 Uhr bei 15,69 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 16,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 15,66 EUR. Bei 15,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 666.541 Siemens Energy-Aktien.

Am 08.07.2021 markierte das Papier bei 27,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 43,27 Prozent Luft nach oben. Bei 14,96 EUR fiel das Papier am 23.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,85 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 11.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.582,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.484,00 EUR umgesetzt.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 08.08.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Siemens Energy.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,979 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG