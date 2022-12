Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag mit Abschlägen

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 17,62 EUR. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 17,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 134.706 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 23,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,90 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,12 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 16.11.2022.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 07.02.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,470 EUR je Siemens Energy-Aktie.

