Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Vormittag zu

Siemens Energy im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 25,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 25,94 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 26,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 85.832 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,91 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,59 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 305,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,060 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,07 EUR an.

Am 08.05.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ebenfalls ein EPS von -0,26 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,28 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Siemens Energy dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,427 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Börse Frankfurt: Gewinne im DAX

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: DAX schließt im Plus