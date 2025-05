Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 47,83 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 47,83 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,06 EUR an. Bei 47,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 28.823 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,27 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,84 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,24 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

