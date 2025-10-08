DAX24.618 +1,0%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.931 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl66,05 +0,5%Gold4.042 +1,5%
Notierung im Blick

08.10.25 16:10 Uhr

08.10.25 16:10 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 48,45 EUR nach.

Aktien
Siemens Healthineers AG
48,48 EUR 0,03 EUR 0,06%
Aktie kaufen

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 48,45 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 48,12 EUR. Bei 48,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 182.409 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 17,15 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 17,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,16 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 5,66 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,42 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,39 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
06.10.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
