So entwickelt sich Siemens Healthineers

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag ohne große Veränderung

13.08.25 16:09 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 46,27 EUR.

Mit einem Wert von 46,27 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,44 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,10 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 147.615 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,21 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 10,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,08 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,29 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,66 Mrd. EUR gegenüber 5,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,41 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Siemens Healthineers-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
