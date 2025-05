Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 48,76 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 48,76 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,76 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 15.139 Stück.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,48 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,16 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,91 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 30.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

