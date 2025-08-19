Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag nahezu unverändert

Siemens Healthineers im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,71 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 47,71 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,81 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,27 EUR ein. Bei 47,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 62.006 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 22,57 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 13,62 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,66 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

