Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

20.08.25 09:25 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 47,42 EUR ab.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 47,42 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 47,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 11.742 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 18,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,29 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,66 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,42 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
08:01Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
