Kursentwicklung

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

23.09.25 09:26 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 46,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
47,15 EUR 0,02 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 46,90 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 47,03 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,90 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,02 EUR. Zuletzt wechselten 14.704 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 24,69 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,13 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,08 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Siemens Healthineers gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,66 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,42 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
