Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 49,39 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 49,39 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,20 EUR ab. Mit einem Wert von 49,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 203.021 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 15,54 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR. Mit Abgaben von 16,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,16 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 5,66 Mrd. EUR gegenüber 5,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

