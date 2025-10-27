DAX24.259 +0,1%Est505.689 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1635 ±0,0%Öl65,32 -0,6%Gold4.049 -0,8%
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Abschlägen

27.10.25 09:22 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 49,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
49,55 EUR 0,09 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 49,48 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 49,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.063 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 15,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (41,21 EUR). Abschläge von 16,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,16 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 5,66 Mrd. EUR gegenüber 5,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,39 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
06.10.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
