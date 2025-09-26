DAX23.794 +0,2%ESt505.515 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.628 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,30 -0,7%Gold3.816 +1,4%
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Langfristige Gewinner: Diese Buffett-Aktien zählen zu den potenziellen Outperformern
AstraZeneca-Aktie steigt: Direktes Listing an der NYSE geplant
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Montagvormittag an

29.09.25 09:29 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Montagvormittag an

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 45,56 EUR zu.

Siemens Healthineers AG
46,00 EUR 0,62 EUR 1,37%
Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 45,56 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 45,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 45,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 31.788 Aktien.

Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 28,36 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,21 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 9,55 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,08 EUR. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 58,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
