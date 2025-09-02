DAX23.590 +0,4%ESt505.327 +0,7%Top 10 Crypto15,85 +0,1%Dow45.190 -0,2%Nas21.538 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,61 -2,1%Gold3.563 +0,8%
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
adidas-Aktie zieht kräftig an: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv
Allianz-Aktie dennoch in Rot: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2
Blick auf Siltronic-Kurs

Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

03.09.25 16:10 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 34,64 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
34,74 EUR 0,38 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 34,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 35,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.809 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 112,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 32,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,100 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2026.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,698 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 5 Jahren gekostet

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
