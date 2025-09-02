Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 34,64 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 34,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 35,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.809 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 112,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 32,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,100 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2026.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,698 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

