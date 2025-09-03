Siltronic Aktie News: Siltronic macht am Vormittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 33,96 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,7 Prozent auf 33,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 33,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,54 EUR. Bisher wurden heute 2.178 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 11.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 112,01 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,100 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 28.10.2025 gerechnet. Siltronic dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR ausweisen wird.

