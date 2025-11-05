DAX23.775 -0,7%Est505.620 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.967 +0,9%
Kursverlauf

Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Kursabschlägen

05.11.25 09:23 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 50,15 EUR abwärts.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 50,15 EUR abwärts. Bei 49,92 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 50,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.006 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 61,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,13 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 31,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,00 EUR an.

Am 28.10.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 300,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 11.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siltronic.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,503 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
