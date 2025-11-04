Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 51,85 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 51,85 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,45 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,20 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 9.456 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,75 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 63,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ein EPS von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 300,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 12.03.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,503 EUR je Aktie aus.

