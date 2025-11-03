Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 53,60 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 53,60 EUR zu. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 53,90 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,50 EUR. Zuletzt wechselten 7.379 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,75 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 69,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,100 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 51,00 EUR.

Am 28.10.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 300,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 357,30 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.03.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,503 EUR je Siltronic-Aktie stehen.

