Aktienkurs im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

03.11.25 09:22 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 53,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
53,50 EUR 0,20 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:04 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 53,60 EUR zu. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 53,90 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,50 EUR. Zuletzt wechselten 7.379 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,75 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 69,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,100 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 51,00 EUR.

Am 28.10.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 300,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 357,30 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.03.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,503 EUR je Siltronic-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

So schätzen die Analysten die Siltronic-Aktie im Oktober 2025 ein

Siltronic-Aktie gibt ab: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen

Ausblick: Siltronic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

