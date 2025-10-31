Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Freitagvormittag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 56,35 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 56,35 EUR. Bei 56,35 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 55,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 891 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,75 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 8,74 Prozent niedriger. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,74 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,100 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,00 EUR an.

Am 28.10.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 0,60 EUR je Aktie generiert. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 300,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,489 EUR je Siltronic-Aktie.

