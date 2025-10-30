DAX24.108 -0,1%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.778 -0,8%Bitcoin93.446 -1,5%Euro1,1564 -0,4%Öl64,91 ±0,0%Gold3.997 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Aktienkurs im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

30.10.25 16:08 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 56,80 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
56,35 EUR -1,60 EUR -2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 56,80 EUR. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 56,20 EUR. Bei 58,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.396 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 8,71 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,70 EUR am 11.09.2025. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 44,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,100 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 51,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 28.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siltronic ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,95 Prozent auf 300,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 12.03.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 11.03.2027 dürfte Siltronic die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,476 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie gibt ab: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen

Ausblick: Siltronic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Siltronic: Wie geht es 2026 weiter?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen