Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 56,80 EUR nach.
Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 56,80 EUR. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 56,20 EUR. Bei 58,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.396 Siltronic-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 8,71 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,70 EUR am 11.09.2025. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 44,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,100 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 51,00 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 28.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siltronic ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,95 Prozent auf 300,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 12.03.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 11.03.2027 dürfte Siltronic die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,476 EUR je Siltronic-Aktie.
