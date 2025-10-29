DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.952 +0,5%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1660 +0,1%Öl65,06 +0,9%Gold3.998 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA adidas A1EWWW Nokia 870737 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Beyond Meat A2N7XQ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven? ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven?
Tesla-Aktie: Tesla bringt mit "Mad Max" den Raser Modus zurück Tesla-Aktie: Tesla bringt mit "Mad Max" den Raser Modus zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Aktienentwicklung

Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Nachmittag gestärkt

29.10.25 16:08 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 58,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
57,95 EUR 1,55 EUR 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 58,95 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 59,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,75 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 56.751 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 61,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 4,75 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 46,23 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 29.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 329,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 11.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siltronic.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,567 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie gibt ab: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen

Ausblick: Siltronic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Siltronic: Wie geht es 2026 weiter?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
17:41Siltronic HaltenDZ BANK
15:51Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15:51Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17:41Siltronic HaltenDZ BANK
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen