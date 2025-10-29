Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 58,95 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 58,95 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 59,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,75 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 56.751 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 61,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 4,75 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 46,23 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 29.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 329,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 11.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siltronic.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,567 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

