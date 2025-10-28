DAX24.306 ±-0,0%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.750 +0,5%Bitcoin98.405 +0,4%Euro1,1658 +0,1%Öl64,15 -2,4%Gold3.959 -0,8%
AKTIE IM FOKUS 2: Siltronic tiefer nach Achterbahnfahrt - Quartalszahlen

28.10.25 16:51 Uhr
Siltronic AG
Aktien
Siltronic AG
56,40 EUR -3,10 EUR -5,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kurs aktualisiert)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem heftigen Auf und Ab haben sich die Aktien von Siltronic am Dienstagnachmittag unter die schwächsten Werte im SDAX eingereiht. Zuletzt notierten die Papiere des Halbleiterindustrie-Zulieferers 3,5 Prozent tiefer bei 56,70 Euro. Gleich nach dem Handelsstart waten sie um 3 Prozent abgesackt, um kurz darauf um bis zu 5 Prozent ins Plus zu drehen. Mit 61,75 Euro erreichte der Kurs ein Zwölfmonatshoch. Im September waren die Titel mit 31,70 Euro noch den tiefsten Stand seit 2016 gefallen. Seitdem haben sie sich im Wert fast verdoppelt.

Siltronic sieht sich in einem nach wie vor schwierigen Umfeld auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Unternehmenschef Michael Heckmeier erwartet für 2025 weiterhin einen Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahresniveau von 1,4 Milliarden Euro. Als operativer Gewinn (Ebitda) sollen 22 bis 24 Prozent hängen bleiben, nach bisher avisierten 21 bis 25 Prozent.

In den drei Monaten bis Ende September erzielte der Hersteller von Silizium-Wafern einen Umsatz von gut 300 Millionen Euro, was 16 Prozent weniger ist als vor einem Jahr. Wafer sind dünne Silizium-Scheiben, aus denen etwa Computer-Prozessoren und Speicherchips hergestellt werden.

Analyst Constantin Hesse sieht nach dem dritten Quartal erneut die Chance, dass der Boden erreicht wurde. In den Ergebnissen sah er in einer ersten Einschätzung keine wirklichen Überraschungen. Einsparungen hätten geholfen, Lieferverzögerungen zu kompensieren. Wegen Verschiebungen von Liefermengen in das vierte Quartal und negativer Währungseffekte hätten sich Umsatz und Profitabilität nur temporär abgeschwächt, hieß es vom Unternehmen. Der Chip-Zulieferer sieht sich daher nach wie vor auf Kurs zu den Jahreszielen, auch wenn das Marktumfeld schwierig bleibe./edh/ajx/jha/he

