Siltronic Aktie News: Siltronic verliert am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 56,20 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 56,20 EUR. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 55,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,00 EUR. Bisher wurden heute 194.746 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 61,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 31,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 43,59 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,00 EUR.

Am 29.07.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 357,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 05.05.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,665 EUR je Siltronic-Aktie.

