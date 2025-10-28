Siltronic Aktie News: Siltronic schiebt sich am Vormittag vor

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 59,10 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 59,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 60,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,00 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.370 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 60,10 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,70 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 46,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,00 EUR.

Am 29.07.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,60 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,10 Mio. EUR – eine Minderung von 7,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357,30 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 10.03.2026 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 05.05.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,665 EUR je Siltronic-Aktie.

