Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 60,65 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 60,65 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 60,65 EUR aus. Bei 59,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 12.628 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 60,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 91,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 29.07.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,89 Prozent auf 329,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,665 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

