Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 59,30 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 59,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 60,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 59,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.397 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 60,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 2,28 Prozent Luft nach oben. Bei 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,54 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,10 Mio. EUR – eine Minderung von 7,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 357,30 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,665 EUR einfahren.

