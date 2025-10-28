Siltronic Aktie News: Siltronic kommt am Mittag kaum vom Fleck

Siltronic im Blick

Die Aktie von Siltronic zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Siltronic-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 58,80 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 58,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 61,75 EUR. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,95 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,00 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144.699 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 61,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 5,02 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 85,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 52,00 EUR.

Am 29.07.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 329,10 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 05.05.2027 erwartet.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,665 EUR einfahren.

