Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 57,55 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 57,55 EUR nach oben. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 57,60 EUR zu. Mit einem Wert von 56,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.513 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 44,92 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 329,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,89 Prozent verringert.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,567 EUR ausweisen wird.

