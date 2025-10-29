DAX24.259 -0,1%Est505.729 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.263 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,75 +0,5%Gold4.020 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Nokia 870737 Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie weiter volatil nach Walmart-Deal und vorläufigen Zahlen Beyond Meat-Aktie weiter volatil nach Walmart-Deal und vorläufigen Zahlen
Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Kursentwicklung im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag im Aufwind

29.10.25 12:04 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 58,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
57,40 EUR 1,00 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 58,60 EUR zu. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 58,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.341 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 61,75 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 5,38 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Mit Abgaben von 45,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 52,00 EUR.

Am 29.07.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 329,10 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 357,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.03.2027.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,567 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie gibt ab: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen

Ausblick: Siltronic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Siltronic: Wie geht es 2026 weiter?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
04.02.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen