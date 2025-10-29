Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag im Aufwind
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 58,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 58,60 EUR zu. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 58,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.341 Siltronic-Aktien umgesetzt.
Bei 61,75 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 5,38 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Mit Abgaben von 45,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 52,00 EUR.
Am 29.07.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 329,10 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 357,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.03.2027.
In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,567 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie
Siltronic-Aktie gibt ab: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen
Ausblick: Siltronic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siltronic AG
Analysen zu Siltronic AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|28.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.2025
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.02.2025
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|04.02.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.07.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.07.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen