Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 58,60 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 58,60 EUR zu. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 58,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.341 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 61,75 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 5,38 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Mit Abgaben von 45,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 52,00 EUR.

Am 29.07.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 329,10 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 357,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.03.2027.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,567 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

