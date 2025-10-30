DAX24.075 -0,2%Est505.667 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 -3,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin93.765 -1,1%Euro1,1561 -0,4%Öl64,23 -1,0%Gold3.971 +0,7%
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

30.10.25 12:04 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 56,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
57,20 EUR -0,75 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:44 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 56,65 EUR ab. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,20 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.667 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,75 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,00 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 44,04 Prozent Luft nach unten.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,100 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siltronic vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,29 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,95 Prozent auf 300,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren. Siltronic dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2027 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,476 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
