Blick auf Aktienkurs

Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag verlustreich

30.10.25 09:22 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag verlustreich

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 57,35 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 57,35 EUR. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 57,35 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,00 EUR. Zuletzt wechselten 4.565 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 61,75 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,73 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,100 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 51,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 28.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 300,30 Mio. EUR, gegenüber 357,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,95 Prozent präsentiert.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 11.03.2027 dürfte Siltronic die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,476 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
