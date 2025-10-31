Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagmittag mit Einbußen

So bewegt sich Siltronic

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 54,70 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 54,70 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,45 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.148 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,89 Prozent. Bei 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,05 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,00 EUR.

Am 28.10.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 300,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siltronic am 12.03.2026 vorlegen. Am 11.03.2027 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,489 EUR je Siltronic-Aktie.

