DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
So bewegt sich Siltronic

Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagmittag mit Einbußen

31.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 54,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
55,35 EUR -1,00 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 54,70 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,45 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.148 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,89 Prozent. Bei 31,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,05 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,00 EUR.

Am 28.10.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 300,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siltronic am 12.03.2026 vorlegen. Am 11.03.2027 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,489 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

