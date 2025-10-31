Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 54,15 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 54,15 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 53,90 EUR ein. Bei 55,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.404 Siltronic-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,75 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. 14,04 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.
Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,00 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 28.10.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,29 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,95 Prozent auf 300,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 357,30 Mio. EUR gelegen.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 12.03.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 11.03.2027 werfen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,489 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie
Siltronic-Aktie gibt ab: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen
Ausblick: Siltronic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siltronic AG
Analysen zu Siltronic AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|28.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.2025
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.02.2025
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|28.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.07.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen