Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 53,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Siltronic-Aktie um 15:53 Uhr im XETRA-Handel bei 53,55 EUR. Bei 54,10 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,25 EUR nach. Mit einem Wert von 53,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 35.589 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,75 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,31 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 31,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 28.10.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 300,30 Mio. EUR im Vergleich zu 357,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 11.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siltronic.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,503 EUR je Siltronic-Aktie.

