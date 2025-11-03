Siltronic Aktie News: Siltronic reagiert am Montagmittag positiv

Siltronic im Blick

Die Aktie von Siltronic zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 53,75 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 53,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 54,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.874 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 61,75 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 14,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (31,70 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,02 Prozent.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00 EUR an.

Am 28.10.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Siltronic vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,29 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 300,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 357,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,503 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

