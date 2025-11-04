Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Mittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 52,10 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 52,10 EUR. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,25 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.330 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 61,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 28.10.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 300,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 357,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.03.2027.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,503 EUR einfahren.

