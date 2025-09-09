Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 32,92 EUR.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 1,6 Prozent auf 32,92 EUR ab. Bei 32,74 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 33,38 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.926 Stück gehandelt.

Bei 72,00 EUR markierte der Titel am 11.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 118,71 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,00 EUR am 09.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 2,79 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 351,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,698 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

