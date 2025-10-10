Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagnachmittag mit Verlusten

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 54,25 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:49 Uhr um 0,5 Prozent auf 54,25 EUR nach. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,10 EUR nach. Bei 54,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.641 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2024 bei 65,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,57 Prozent.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,100 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 351,30 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siltronic.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

