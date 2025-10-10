Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 54,65 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 54,65 EUR. Bei 54,70 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,20 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 2.078 Aktien.

Bei 65,00 EUR erreichte der Titel am 11.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 18,94 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,99 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,32 Prozent zurück. Hier wurden 329,10 Mio. EUR gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Siltronic dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,698 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

