Aktie im Blick

Siltronic Aktie News: Siltronic schiebt sich am Mittag vor

15.09.25 12:09 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 35,62 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 35,62 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 35,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 75.248 Siltronic-Aktien.

Bei 70,50 EUR markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 97,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Mit Abgaben von 11,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.

Am 29.07.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 329,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 351,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,698 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

